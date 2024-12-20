Mynet Haber Yükleme Platformu
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* En fazla 5 adet video yükleyebilirsiniz.
* Desteklenen dosya formatları: .mpg, .mov, .mp4, .png, .jpg

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