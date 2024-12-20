Muvafakatname Metni
Aşağıda yer alan “Kabul Ediyorum” seçeneğini işaretleyerek, Mynet İnternet Teknoloji A.Ş. (“Mynet”) ile paylaştığınız haber, görsel, metin ve diğer hususlar (“İçerikler”) üzerinde sahip olduğunuz tüm fikri mülkiyet haklarını, FSEK m. 20 – 25 hükümlerinde öngörülen işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarını herhangi bir yer, süre, sayı, içerik ve mecra sınırı olmaksızın Mynet’e devrettiğinizi, FSEK m. 14 – 16 hükümlerinde öngörülen umuma arz, adın belirtilmesi ve eserde değişiklik yapılmasını menetme haklarını kullanmak üzere Mynet’i herhangi bir yer, süre, sayı, içerik ve mecra sınırı olmaksızın yetkilendirdiğinizi, İçerikler’i paylaşmanız ve İçerikler üzerindeki haklarınızı devretmeniz karşılığında Mynet’in herhangi bir bedel ve sair bir karşılık sağlamakla yükümlü olmadığını fakat takdir yetkisi Mynet’e ait olmak üzere Mynet’in tarafınıza belirli bir miktar para ödemeyi kabul edebileceğini ve bu durumda Mynet tarafından belirlenen bedel dışında herhangi bir alacak hakkınızın bulunmayacağını, İçerikler’in üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını, kişilik hakkını ve diğer haklarını ihlal etmediğini, aksi halde doğabilecek zararlardan sorumlu olduğunuzu ve Mynet’in uğradığı zararlardan ötürü tarafınıza rücu edebileceğini bildiğinizi, İçerikler’in doğruluğuna ilişkin olarak makul olarak beklenebilecek araştırmaları yaptığınızı, İçerikler’in doğru olmadığını düşündürebilecek herhangi bir bilgiye vakıf olmadığınızı, Mynet’in İçerikler’i yayınlayıp yayınlamama konusunda takdir yetkisine sahip olduğunu ve İçerikler’i yayınlamakla yükümlü olmadığını bildiğinizi, Mynet’in İçerikler üzerinde editoryal değişiklikler yapabileceğini, İçerikler’i başka haber kuruluşlarıyla paylaşabileceğini ve İçerikler’i yayınlamak üzere üçüncü kişileri yetkilendirebileceğini, İçerikler üzerindeki hakları üçüncü kişilere devredebileceğini veya lisanslayabileceğini beyan, kabul ve taahhüt edersiniz.